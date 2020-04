Van der Bellen ruft zum Durchhalten auf: "Wir kriegen das schon hin"

Mit aufmunternden Worten hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Österreicherinnen und Österreicher in der Coronakrise zum Durchhalten aufgefordert. In einer Fernsehansprache sagte er am Donnerstag, er wisse nicht genau, wie lange die Krise noch dauern werde, aber er wisse, dass sie irgendwann vorbeigehen werde. Bis dahin und in Zukunft brauche es ein „neues Miteinander“ im Land.

Einschränkungen und Rücksicht

Derzeit seien alle „mit einer großen Herausforderung konfrontiert“, sagte Van der Bellen in seiner Rede. Die Corona-Pandemie verlange „große Einschränkungen und viel Rücksicht“, stellte er fest. Trotz aller Verunsicherung könne jeder durch eine konsequente Änderung des Lebensstils einen Beitrag leisten, betonte der Bundespräsident.

„Wir alle miteinander wissen, dass wir erst am Beginn dieser gemeinsamen Anstrengung stehen“, so Van der Bellen. „Und dennoch wissen wir: Wir müssen alle gemeinsam noch länger durchhalten“, sagte er. Auch wenn viele Menschen schon ungeduldig auf das Ende dieser Krise warten würden, gelte es durchzuhalten - allerdings immer mit Mut und Zuversicht, so der Appell aus der Hofburg.