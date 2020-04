Corona-Krise: Sobotka sieht Grundrechte nicht gefährdet

Angesichts der zunehmenden Kritik am Agieren der Bundesregierung in der Corona-Krise verteidigte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in der ORF-Pressestunde das Vorgehen der Entscheidungsträger.

" Österreich ist auf einem guten Weg, wir haben uns manches erspart, was beispielsweise in Amerika passiert ist", sagte Sobotka am Sonntag. "Jetzt geht es darum, einen zweiten Shutdown zu verhindern."