Corona-Krise: Mehr Hilfe für die Wirtschaft

Schon im ersten Corona-Monat hat der Bund viel Geld in die Hand genommen. So sind bisher Soforthilfen und Liquidität in der Höhe von 5,7 Milliarden Euro finanziert worden. Rechnet man die Kurzarbeit dazu, sind es rund zehn Milliarden Euro.

Alleine die Steuerstundungen betragen laut Finanzminister vier Milliarden Euro, die erteilten Garantien werden mit 1,8 Milliarden Euro beziffert.

Ausreichend Liquidität

Laut Andreas Treichl, dem Obmann der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer, haben die Banken in den ersten fünf Wochen knapp 49.000 Unternehmen insgesamt 14,5 Milliarden Euro Kredite vergeben. Zugleich wurden 113.000 Kreditstundungen in Höhe von rund 8,8 Milliarden Euro vorgenommen.

„Wir haben ein Paket, das allen Unternehmen die Möglichkeit bietet, durch die Krise zu kommen“, sagte Treichl am Montag. Die Banken hätten ausreichend Liquidität. Es bräuchte sich keiner Sorgen machen, dass ihnen die Luft ausgeht.