Corona-Krise: Oberösterreich öffnet Grenzübergänge zu Bayern

Auch die Bodenseeregion macht sich für die Öffnung der Grenzen stark. "Die Regionen rund um den See setzen sich verstärkt in Richtung ihrer Bundesregierungen für eine Grenzöffnung ein", sagte Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner ( ÖVP) am Dienstag nach einer Videokonferenz mit den Regierungschefs der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK). Die Stimmung in den Regionen sei eindeutig.

Die Länder und Kantone rund um den Bodensee könnten die geltenden Reisebeschränkungen aus mehreren Gründen nicht mehr nachvollziehen, unterstrich Wallner als aktueller Vorsitzender der IBK. So seien die Infektionszahlen überall vergleichbar niedrig und rückläufig, weiters verfügten alle Regionen über eine sehr gute Containment-Strategie im Falle von Neuinfektionen. Auch blieben die strengen Schutz- und Hygienebestimmungen auch nach einer Grenzöffnung aufrecht. "Es liegen damit alle Bedingungen vor, damit eine Öffnung funktioniert", betonte Wallner.