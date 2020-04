Corona-Krise: Das Leben danach

Homeoffice funktioniert und wird auch nach der Krise öfter möglich sein

Im Internet kursiert ein guter Witz, weil er wahr ist: Wer hat in Ihrem Unternehmen der Digitalisierung zum Durchbruch verholfen – a) der Chef oder b) Corona? Die Antwort ist klar. Tausende Unternehmen haben ihre Arbeitsprozesse ins Homeoffice verlagert. Für viele war das ein Crashkurs ins Digitale, die Anwender von Video-Konferenzen haben sich am Beispiel von Microsoft Teams versechsfacht.

Was mit der IT-Aufrüstung einhergeht, ist auch ein Kulturwandel, den sündteure Change-Berater nicht geschafft haben. Bedenken der Chefs, dass Mitarbeiter zuhause weniger arbeiten, Sorgen um IT-Ausrüstung und Arbeitsschutz der Betriebsräte sind in den Hintergrund getreten. Work must go on und funktioniert auch.

Der Wandel beschränkt sich nicht nur auf die Kommunikation. E-Learning mit modernen Lehrmitteln hat auch Vorteile. Kleine Betriebe verkaufen online, weil ihre Geschäfte zu sind. Ärzte helfen via Skype und schicken Rezepte per Mail, auch bei Behörden geht vieles digital, hoffentlich bald noch mehr. Lange Wartezeiten in Ärztepraxen mit Ansteckungsgefahr sind vorüber. Wir gewinnen Zeit für uns selbst. Klimafreundlich ist das auch.

Nach der Krise wird nicht alles anders sein. Der persönliche Kontakt bleibt am wichtigsten. Digitale Prozesse werden aber hoffentlich integriert bleiben.

Dieser Bericht entstand im Homeoffice. Nach einer Videokonferenz mit den Großeltern. Auch die haben das jetzt gelernt.

Richard Grasl