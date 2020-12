Corona-Krise: Befragte erteilen Allmacht der Regierung eine Absage

Warum ist das so? Laut Zandonella sind das nicht nur „arme, ungebildete Menschen“. Es seien Menschen, die in ihrem Leben von der Demokratie enttäuscht wurden.

Das Versprechen der Demokratie lautet, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, dass jeder gleiche Chancen hat und seine Lebensumstände politisch mitgestalten kann, erklärt die Forscherin. Jene aber, die im unteren Drittel verortet sind, gaben an, man behandle sie „wie Menschen zweiter Klasse“ (37 % „sehr“ und 36 % „ziemlich“), und dass ihr Leben „größtenteils von anderen bestimmt“ werde (14 % „sehr“ und 35 % „ziemlich“).

Zudem haben laut Umfrage 57 Prozent dieser Gruppe beim Zugang zu Bildung, Arbeit, Wohnen oder Gesundheit schon einmal Diskriminierung erlebt.

Es gehe also um konkrete Erfahrungen, nicht nur um Ressourcen, betont Zandonella. Sie appelliert daher: „Es gibt genügend Punkte, wo wir ansetzen können, um das zum Positiven zu ändern – wenn wir wollen.“

Psyche und Finanzen leiden

Der negative Demokratie-Trend in der unteren Schicht zeige sich seit Längerem, spitzt sich jetzt in der Corona-Pandemie aber zu. 64 Prozent dieser Gruppe gaben an, dass sich ihre finanzielle Situation in der Krise verschlechtert habe, bei 53 Prozent hat die psychische Gesundheit gelitten. In der oberen Schicht sind es nur 12 bzw. 16 Prozent.