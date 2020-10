Corona: Bildungsministerium ist im "Assistenzeinsatz"

Dass die dem Wissenschaftsministerium unterstehenden Med-Unis mit ihrem Know How und den Fachkräften erst jetzt so in die Krisenbewältigung mit einbezogen werden, darf durchaus erstaunen. Dem Vernehmen nach hat Minister Faßmann schon im Sommer deponiert, dass man freie Laborkapazitäten habe. „Aber die Gesundheitsbehörden griffen darauf nicht zurück“, erzählt ein Beamter im Ministerium. Nachsatz: „Die Infektionszahlen waren im Sommer offenbar zu gering.“

Fest steht, dass bei der „Feinabstimmung“ für die Schulen und die entsprechenden Testungen zwischen den Behörden vieles nicht ideal gelaufen ist.

Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer etwa hat zuletzt im KURIER-Podcast erklärt, dass am Schulbeginn eines der Probleme darin bestand, dass sich Behörden nicht darüber einig waren, wie man einen „Verdachtsfall“ in der Schule definiert. Die Frage, warum derlei nicht im Sommer geklärt werden konnte, blieb ihm erspart.