Consultants-Verkauf war eine Riesen-Sauerei

Als Zeugen geladen waren heute der ehemalige Chef-Controller der Hypo-Consultants-Gruppe und spätere Controlling-Chef in der Landesholding, Bojan Grilc, sowie der langjährige Chef der Internen Revision in der Hypo, Hans-Dieter Kerstnig. Ein Thema, das eingehend behandelt wurde, waren die Vorkommnisse rund um die Hypo-Consultants, die Beteiligungsholding der Hypogruppe. Die befasste sich mit den Immobillienprojekten der Hypo, die teils den Bach hinuntergingen und enormen Schaden hinterließen. Als Bojan Grilc im Mai 2005 „Head of Controlling“ in der Hypo Consultants Holding wurde, habe es „keinen Ordner und keine Zahlen“ zu den rund 130 Projekten (Grundstücke/Immobilien) gegeben. Nur „alle drei Monate sei ein Zettel gekommen“. Er habe dann versucht, das „Beteiligungsmanagement umzustellen“.