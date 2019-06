Comeback: Grüne sammeln Unterschriften für ihre Kandidatur bei Nationalratswahl

Dass es ihnen an Unterstützern nicht mangelt, zeigt zudem ein Blick auf den Kontoauszug der Bundesgrünen: Rund 205.000 Euro wurden für den EU-Wahlkampf gespendet. Eine Großspenderin ist auf der Website namentlich ausgewiesen: 20.000 Euro kamen von der früheren Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek.

Apropos: Wer diesmal als Spitzenkandidat ins Rennen geht, wird erst nach Pfingsten in den Gremien beschlossen, heißt es aus der Partei. Werner Kogler, dem nach dem Erfolg bei der EU-Wahl (14 Prozent) ja eigentlich eines von drei Mandaten in Brüssel zusteht, sondiert gerade: Aktuell ist er in den Ländern unterwegs, als nächstes will er mit der Grün-Fraktion im EU-Parlament reden.