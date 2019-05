Claudia Gamon kritisiert die „Freude am Elend anderer“

Was man dabei nicht vergessen dürfe, sei, dass es die Summe an „ Einzelfällen“, die inhaltlichen Fehler und die anti-europäische Einstellung sind, die letztlich zum Bruch der Regierung geführt hätten, schärfte sie den Schülern ein.

Die Neos würden diese Gelegenheit nutzen, ein schärferes Gesetz zur Parteienfinanzierung zu schaffen. „Es muss sichergestellt werden, dass Umgehung und Verschleierung nicht mehr möglich ist.“

Die EU besser machen

Grundsätzlich, so Gamon, brauche es eine Politik, „die nicht auf Machterhalt aus ist, sondern darauf, das Land besser zu machen“ – bzw. die EU, denn da plädiert sie für mehr Handlungsfähigkeit.

In den großen Fragen der EU – etwa in der Steuerpolitik, bei der Verteidigung (Stichwort: EU-Armee) oder auch bei der Außenpolitik müsse das Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft werden. Derzeit sei es so, dass die Akteure zu stark den nationalen Interessen verpflichtet seien. Vorhaben, die für die Gesamtheit wichtig wären, würden dann nie umgesetzt.