Das Doppelbudget ist im Parlament besprochen. Doch wie geht es nun weiter? Welche Fortschritte und Ergebnisse sind bei zentralen Themen wie der Wehrdienstreform oder der Reformpartnerschaft zu vermelden? Bundeskanzler Christian Stocker nutzte den Dienstag, um ein paar Ansagen und Einordnungen in diese Richtung zu treffen. Das verabschiedete Doppelbudget wertet der Regierungs- und ÖVP-Chef als Signal nach außen. "Wir haben bewiesen, dass die Regierung handlungsfähig, verlässlich und berechenbar ist."

Es ist unüberhörbar, dass Stocker auch die verhaltene Begeisterung seiner Parteifreunde irritiert. ÖVP-Landeshauptleute hatten ja die Regierung für das Budget kritisiert, was Stocker insofern stört, als von "fünf Milliarden Euro Entlastung zwei Milliarden auf die Senkung der Lohnnebenkosten entfallen". Dies sichere Zehntausende Jobs. Der ÖVP-Kanzler nimmt für sich in Anspruch, dass dank seiner Initiative immerhin 46 Europaratsmitglieder darüber nachdenken, die Menschenrechtskonvention zu überarbeiten. "Es kam Bewegung in eine Initiative, die von mir ausgegangen ist." Überhaupt sei Österreich international anerkannt, was sich unter anderem darin zeige, dass Österreich zwei Jahre lang im Sicherheitsrat der UNO sitzen werde. "Wir wollen nicht nur zuschauen, sondern mitgestalten."

Optimismus ist gefragt Stocker appellierte an die Öffentlichkeit, optimistischer zu sein. "Wir können stolz sein auf unser Land." Womit man zu den Reformen kommen kann. Bei der Verlängerung der Wehrpflicht ist dem ÖVP-Chef klar, dass im Sommer eine Lösung gefunden werden muss. "Das werden wir auch tun." Inhaltlich ging der Regierungschef nicht ins Detail. Gleichwohl hält er es für klug, bei der Frage der Reform nicht zu weit von den Modellen abzuweichen, die die Wehrdienstkommission der Politik bereits im Jänner vorgeschlagen hat. Die Volksabstimmung ist für ihn noch nicht vom Tisch, auch wenn er dafür keine Einstimmigkeit in der Regierung habe.

Was die sogenannte Reformpartnerschaft angeht, die in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Energie und Verwaltung größere Veränderungen, man könnte auch sagen: Verbesserungen, bringen soll, pocht der Kanzler darauf, dass im Sommer Entscheidendes passiert. Die nunmehr gesammelten Vorschläge müssten zusammengeführt werden, denn: "Die Dinge können nicht so bleiben, wie sie sind. Der Staat muss für den Bürger da sein." Das heißt im Umkehrschluss: Derzeit ist dies nicht immer und überall gegeben.