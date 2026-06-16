Nächster ORF-Chef Pig startet Neubesetzung der Führungsriege

Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig hat am Dienstag die Ausschreibung der zentralen Führungsfunktionen für die kommende Funktionsperiode ab 1. Jänner 2027 veröffentlicht. Ausgeschrieben werden die vier Direktionen „Programm und Brands“, „Audience und Plattformen“, „Finanzen und Verwaltung“ sowie „Technologie und Innovation“. Darüber hinaus werden die Landesdirektorinnen und Landesdirektoren für alle neun Bundesländer neu bestellt. Die Ausschreibungen wurden im Digitalen Amtsblatt Österreichs (evi.gv.at) sowie auf der ORF-Karriereseite veröffentlicht. Die Bewerbungsfrist endet am 14. Juli 2026 um 24.00 Uhr.

Für die Funktionen werden unter anderem ein einschlägiges Hochschulstudium oder gleichwertige Berufserfahrung, Führungskompetenz, strategische Fähigkeiten, Kenntnisse des ORF-Gesetzes sowie hohe soziale und analytische Kompetenzen vorausgesetzt. Bewerberinnen und Bewerber müssen zudem ihre Vertrauenswürdigkeit und Unbescholtenheit nachweisen. Von den künftigen Direktorinnen und Direktoren sowie Landesdirektorinnen und Landesdirektoren wird eine klare Identifikation mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag des ORF, seinen Programmgrundsätzen und den Prinzipien von Objektivität, Meinungsvielfalt und Menschenwürde erwartet. "Objektive Kriterien" Die Bestellung findet am 21. Juli statt. Die Auswahl erfolgt durch den Generaldirektor auf Basis eines dokumentierten Verfahrens, das sich laut Ausschreibung "ausschließlich an objektiven Kriterien" wie Qualifikation, Berufserfahrung, Managementkompetenz und Eignung für den jeweiligen Aufgabenbereich orientiert. Die endgültige Bestellung erfolgt auf Vorschlag des Generaldirektors durch den ORF-Stiftungsrat.

Frauen ausdrücklich erwünscht Von den Bewerberinnen und Bewerbern werden neben einem aussagekräftigen Lebenslauf auch Konzepte für die mittel- und langfristige Entwicklung der jeweiligen Direktion beziehungsweise Landesdirektion verlangt. Bewerbungen von Frauen sind laut Ausschreibung ausdrücklich erwünscht. Für Landesdirektorinnen und Landesdirektoren ist bei Vollzeitbeschäftigung ein Jahresbruttogehalt von mindestens 95.132,80 Euro vorgesehen. Die tatsächliche Vergütung richtet sich unter anderem nach Ausbildung und Berufserfahrung. Die meisten Direktor:Innen auf dem Küniglberg kommen derzeit auf etwa 270.000 Euro. Die Gehälter von Landesdirektoren liegen derzeit bei um die 220.000, je nach Dienstalter auch mehr. Diese Gehälter werden nicht valorisiert.