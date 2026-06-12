Neue ORF-Führung: Die Chance des Scherbenhaufens

Es war schon weit nach Mitternacht, als Clemens Pig als neuer ORF-Generaldirektor den wartenden Medien präsentiert wurde. Und es war eine Frage, die danach unter den Beobachtern sofort die Runde machte: Sollen wir ihm gratulieren oder sollen wir ihn bedauern? Auf der einen Seite ist der Job an der Spitze des Rundfunks sicherlich der interessanteste und lukrativste, den Österreichs Medienwelt zu bieten hat. Auf der anderen Seite musste Pig ein teilweise unwürdiges Schauspiel über sich ergehen lassen, ehe die Entscheidung gefallen war. Dazu kommt, dass er am Küniglberg von der Mannschaft nicht wirklich mit offenen Armen empfangen wird.

Es ist auch ein schwerer Rucksack, mit dem er in das Büro des Generaldirektors einziehen wird. Clemens Pig hat den Stempel verpasst bekommen, der Kandidat der ÖVP zu sein. In erster Linie, weil der türkise Generalsekretär Nico Marchetti sich bemüßigt gefühlt hatte, seinen Namen öffentlich fallen zu lassen. Clemens Pig hat diese Verbindung zwar in mehreren Hearings strikt zurückgewiesen, zur Kenntnis genommen wurde es aber nicht mehr. Dabei hat es in der ÖVP tatsächlich einen internen Streit gegeben, ob Clemens Pig Generaldirektor werden soll oder nicht. Da war man im Zentrum von Wien anderer Meinung als in manchen Landeshauptstädten.