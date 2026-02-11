U-Ausschuss, Tag 5: Heute sagt jene Frau aus, die Pilnacek zuletzt lebend sah
Tag fünf im einzigartigen Versuch mit Hilfe eines parlamentarischen Untersuchungssausschusses den Tod eines Menschen aufzuklären. Es geht auch heute um Christian Pilnacek, einst mächtiger Sektionschef im Justizministerium, 2023 bei Rossatz im Bezirk Krems verstorben.
Pilnaceks Tod, die Bergung seiner Leiche und die daraufhin angeordnete Obduktion waren die wichtigsten Themen der ersten U-Ausschuss-Tage. Am heutigen vierten Tag sollen nun jene beiden Frauen befragt werden, deren Aussagen bis dato Anlass für allerlei Spekulationen rund um den Tod Pilnaceks gaben.
Geladen ist zum einen Anna P. Sie soll Auskunft über den Verbleib des ominösen Pilnacek-Laptops geben. Und Karin Wurm - jene Freundin Pilnaceks, die den Sektionschef als letzter Mensch lebend gesehen hat.
Pilnacek-U-Ausschuss, Tag fünf
Kollege Christian Böhmer und ich werden Sie heute durch den U-Ausschuss begleiten. Los geht's um 10 Uhr, zuvor wird es noch kurze Statements der Fraktionsführer geben. Denn heute stehen zwei spannende Auskunftspersonen am Programm: Karin Wurm, eine Freundin Pilnaceks, die öffentlich immer wieder die Suizid-These bezweifelt hat. Und Anna P. - eine Mitarbeiterin des damaligen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka.
Weitere Themen: Der Laptop, der ja einen ziemlich weiten Weg zurückgelegt hat, ehe er schließlich bei den Ermittlungsbehörden gelandet ist. Und auch Pilnaceks Handy, das dieser in dem Haus in Rossatz, in dem Karin Wurm und Anna P. wohnten, zurückgelassen hatte.
