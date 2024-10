Christian Kern winkt als potenzieller Kanzler ab

Dass der frisch wiedergewählte burgenländische Landesparteichef Hans Peter Doskozil beim Landesparteitag in Eisenstadt erklärt hatte, Kern als Kanzler wäre eine "weise, gute Entscheidung", bezeichnete der Angesprochene gegenüber der APA als "freundliche Anerkennung".

Doskozil meinte in seiner Rede am Landesparteitag, es sei "nicht egal, welche Regierung die Geschicke Österreichs leitet" und wenn man sich die Entwicklung der vergangenen Jahre ansehe, wäre es "höchstwahrscheinlich eine weise Entscheidung, eine gute Entscheidung, wenn Du (Kern, Anm.) unser Bundeskanzler wärst".

Kern: Man müsse "schon sehr humorbefreit sein", um dies ernst zu nehmen

Dazu erklärte der Ex-Kanzler: "Das hat jeder als freundliche Anerkennung und nichts anderes empfunden, weil die Kanzlerposition ist nicht zu vergeben." Man müsse "schon sehr humorbefreit sein", um dies ernst zu nehmen.

Ein Comeback an der Spitze der SPÖ plant er nicht, bekräftigte er. Am Wochenende hatte Kern ein Polit-Comeback auch in der Kleinen Zeitung und dem Standard ausgeschlossen.