Christian Kern und der „Rausch des Populismus“

Kerns Befund fällt düster aus. Er spricht von einem „Rausch des Populismus“ und einer „Brutalisierung der politischen Kommunikation“, die im Zuge der globalen Krisen – von Corona bis hin zum Ukrainekrieg – Einzug gehalten habe. Eine Entwicklung, die eng zusammenhänge mit der „ökonomischen Erosion“ der klassischen Medien.

Parallel dazu der Aufstieg der Sozialen Medien, die von Zuspitzung leben würden, und von Parteien wie der FPÖ, die geschickt eigene Medienkanäle aufgebaut hätten und sich dem inhaltlichen Diskurs entziehen würden.

Anders als sein Nachnachfolger Andreas Babler glaubt er nicht, dass sich ein blauer Sieg bei der Nationalratswahl noch verhindern lässt. „Jetzt kommt erst der Sommer, wo die Wähler nicht von Politik belästigt werden wollen. Bleiben also noch vier bis fünf Wochen, um das Meinungsklima zu drehen.“ Und in Anlehnung an die jüngste Botschaft von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an die rote Parteispitze: „Da wünsche ich viel Glück, wenn man glaubt, dass man die FPÖ noch vor der Wahl stellen kann.“