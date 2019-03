Christian Kern: "Einige ziehen am Ende immer den Kopf ein"

Was war Ihr größter Fehler?

Du musst als Außenstehender lernen, dass die nächste Schlagzeile in gewissen Zeitungen alles ist. Das ist zu oft im Vordergrund gestanden und weniger das nackte Ergebnis. Ich war dafür bekannt, ein nicht allzu inniges Verhältnis zu manchen Boulevardmedien zu haben, weil ich nicht bereit war, wie etwa die jetzige Regierungsspitze, dort mehrmals in der Woche den Innenpolitikchef anzurufen und nach dem werten Befinden zu fragen. Das führt zu Zerwürfnissen, weil die glauben, du nimmst sie nicht wichtig genug. Jedenfalls nicht für so wichtig, wie sie selbst glauben, zu sein.

Problematischer war doch das Verhältnis zu anderen Parteien und vor allem zu der eigenen?

Sozialdemokratische Parteien haben einen schweren Stand in ganz Europa. Entwicklungen passieren in großen Wellenbewegungen. Jetzt leben wir in nationalistischer Abkoppelung und im Populismus. Kein gutes Feld für die Sozialdemokratie. Dabei gibt es Konflikte mit anderen Parteien. Doch am unerquicklichsten ist das Gefühl, dass im eigenen Haus nicht in dieselbe Richtung gearbeitet wird.

Würde eine offene interne Konfrontation manche Situation nicht bereinigen?

Übernimmst du Verantwortung für deine Partei, spitzt du die Konflikte nicht zu. Für die, die hinter den Büschen liegen, ist das keine Kategorie. Die sind im Umgang respektlos. Ich habe oft überlegt, den einen oder anderen in der Öffentlichkeit vorzuführen. Mit dem Ergebnis: Der Streit in der SPÖ wäre noch größer geworden. Dann stellst du sie zur Rede und sie erklären dir, es war nicht so gemeint, die Journalisten haben das Wort verdreht. Richtige Helden halt. Das sind keine Teamplayer. Du kannst 99 Prozent auf deiner Seite haben, aber eine kleine Hand voll kann vieles kaputt machen.

Hat sich seit Ihrem Abgang irgendetwas verändert?

Meine Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner erlebt jetzt, wie das ist. Da gibt’s Leute, die sitzen in den Wiener Kaffeehäusern, sind seit 20, 30 Jahren Teil des Systems und machen Stimmung gegen die eigene Vorsitzende. Sie selbst übernehmen nie Verantwortung, ziehen am Ende immer den Kopf ein. Und so lange es in der SPÖ Leute gibt, die nichts zu verlieren haben und der eigenen Sache schaden, ist das schwierig. Der Vorsitzende steht vorne, kassiert die Watschen. Wenn sich die jetzige Parteivorsitzende ständig rechtfertigen muss zu internen Krisen, anstatt über die Politik zu reden, dann ist das nicht die Schuld der politischen Gegner, sondern unverbesserlicher eigenen Leute. Das ist die momentan meine größte Sorge, was die SPÖ betrifft.

Wie wirkt sich das auf das Innenleben der Partei aus?

Ich habe durchgesetzt, dass in der SPÖ politische Mandate höchstens zehn Jahre lang ausgeübt werden dürfen, einfache Mitglieder mehr Einfluss bekommen. Das wurde am Parteitag zur Hälfte wieder zurückgenommen. Ich habe von den sogenannten kleinen Mitgliedern echten Respekt gelernt. Denen geht’s nicht um eine Wohnung, einen Job, um Einkommen in der Partei. Das sind wahre Idealisten. Ihre Leidenschaft braucht man, nicht nur Spitzenfunktionäre auf Lebenszeit.

Was sollte eine sozialdemokratische Partei tun? Lösungsvorschläge?

Die SPÖ braucht Menschen, die nicht nur von der Wiege bis zur Bahre Sozialdemokraten waren, sondern welche, die ähnliche Werte teilen, und ein Stück des Wegs mitgehen wollen. Verbündete, von liberalen Katholiken, über die Grünen bis zu Leuten, die da oder dort mit den Neos spekulieren und so versuchen, wieder eine Mehrheit zu gewinnen. Sich im innersten Kreis zu verpuppen, funktioniert nicht.