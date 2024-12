Geldstrafen wegen gefälschter Covid-Zertifikate für FPÖ-Politiker erhöht

Es ist lange her und kommt die Betroffenen teuer zu stehen. 2021 nutzt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker gefälschte Covid-Test-Zertifikate, um ein Fußball-Match in Budapest zu sehen. Bekommen hat Hafenecker die Zertifikate vom ehemaligen FPÖ-Mandatar Hans Jörg Jenewein. So weit - so bekannt. Im Sommer 2024 mussten sich Hafenecker und Jenewein vor Gericht verantworten. Der Prozess endete am 16.7.2024 am Bezirksgericht Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) mit Schuldsprüchen und Geldstrafen - wie der KURIER berichtete.