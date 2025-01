Handelskrieg gegen China? Die nächste Front entsteht in den Spitälern

Nach internationaler Kritik an dieser Politik verzichtet Peking darauf, sein Vorgehen weiter an die große Glocke zu hängen. Trotzdem treibt man die Strategie voran. Jüngstes Beispiel ist die Herstellung von E-Autos , wo chinesische Hersteller weltweit auf der Überholspur sind. Man hat die europäische und vor allem deutsche Konkurrenz preismäßig und technisch abgehängt.

Doch China soll nach Xis Plänen nicht nur in China kaufen , es soll zugleich im Rest der Welt – vor allem im Westen – die Dominanz chinesischer Waren sichern. Schon vor zehn Jahren wurde die „Made in China“-Strategie entwickelt. Sie soll der chinesischen Industrie mit staatlicher Hilfe eine überlegene Position auf dem Weltmarkt verschaffen.

Die Europäer wiederum verweisen auf die aktuellen Zahlen, die den Boom von Exporten aus China belegen. Waren im Wert von mehr als drei Billionen Euro sind aus China im Vorjahr in die Welt gegangen: Ein historischer Rekord. Die Regierung in Peking habe die Überproduktion strategisch angeheizt , lautet der Vorwurf europäischer Experten. Man wolle so die Schwäche des chinesischen Binnenmarkts ausgleichen, der vor allem unter einer geplatzten Immobilienblase leide.

Druck aus den USA

Während man also schwere wirtschaftspolitische Geschütze in Stellung bringt, betonen beide Seiten weiterhin, einen offenen Handelskrieg vermeiden zu wollen. Ohnehin scheint Donald Trump die USA direkt in einen solchen Konflikt mit China zu führen – und will die Europäer an seiner Seite sehen.

„Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Handelskrieg will, denn er ist für beide Seiten extrem kostspielig“, gab sich Fabian Zuleeg, Chefökonom des renommierten Think Tank EPC, kürzlich gelassen. Doch an der Spitze der EU-Kommission scheint man zumindest entschlossen, Zähne zu zeigen. „Wirtschaftliche Offenheit muss auf Gegenseitigkeit beruhen“, meint etwa EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič: „Wir erwarten, dass andere Länder unsere Unternehmen fair behandeln.“