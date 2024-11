Seit 1.11. gibt es China-Strafzölle auf E-Autos: Was die EU-Maßnahme bewirkt

Seit 1. November sind die Sonderzölle gültig: Die EU sieht es nach einer langwierigen Antisubventions-Untersuchung als erwiesen an, dass einige Autobauer in China von der dortigen Regierung mit unzulässig hohen Subventionen unterstützt werden. Deshalb würden diese Unternehmen ihre Produkte in Europa zu günstigeren Preisen anbieten können als die europäischen Unternehmen, die nicht entsprechend gefördert wurden.

Die EU-Kommission hält daher Ausgleichszölle für notwendig, um die Zukunft der Autoindustrie in der EU langfristig zu sichern. Die Sonderzölle treffen die Hersteller aus Fernost unterschiedlich, je nach der von Brüssel festgestellten Wettbewerbsverzerrung. Zusätzlich zu dem ohnehin geltenden Einfuhrzoll von zehn Prozent werden für E-Autos von

- BYD ab November zusätzlich 17,0 Prozent fällig, also insgesamt 27 Prozent in Summe. BYD ist in Österreich mit bereits sieben Automodellen vertreten.

- Geely (unter anderem Volvo, Polestar, Lotus, Smart) zahlt in der finalen Fassung 18,8 bzw. 28,8 Prozent. Der Höchstsatz im Falle von

- SAIC (importiert noch nicht nach Österreich) beträgt 35,3 Prozent Sonder- und somit 45,3 Prozent Gesamtzoll. SAIC ist die Dachmarke von MG Motors und Maxus. Eine Sonderregelung gibt es aktuell noch für

- Tesla: Der US-Autobauer betreibt die Giga Shanghai selbst und nicht in Form eines Joint Ventures mit einem chinesischen Hersteller. Daher hat Tesla auch weniger Förderungen in China erhalten und hat somit aus Sicht der EU-Kommission einen geringeren Wettbewerbsvorteil. Daher wurden hier 7,8 Prozent Sonderzoll und 17,8 Prozent in Summe festgelegt.

Alle anderen Hersteller müssen 21,3 Prozent Sonderzoll zahlen, wenn sie chinesische E-Autos importieren. Dieser Satz gilt, wenn die Hersteller mit der EU kooperiert haben. Haben sie das nicht, wie im Fall von SAIC, gelten die 35,3 Prozent.