CETA-Ratifizierung: Regierung über SPÖ-Kritik verwundert

Kritik von Attac und GLOBAL 2000

Kritik an der laut SPÖ von den Regierungsfraktionen ÖVP und FPÖ noch vor dem Sommer im Parlament geplanten Ratifizierung übte am Samstag auch die globalisierungskritische NGO Attac: Man werde gemeinsam mit der Plattform "Anders Handeln" (vormals TTIP Stoppen) in den nächsten Wochen "alle Kräfte mobilisieren, um das Abkommen im Parlament noch zu stoppen". Dabei will die NGO die Parlamentarier in die Verantwortung nehmen: "Sie können entscheiden, ob sie sich auf die Seite der Menschen und der Umwelt oder auf die Seite der Konzerne stellen. Wer nicht will, dass die Rechte von Konzernen über das Allgemeinwohl und die Demokratie gestellt werden, muss CETA ablehnen", erklärte Alexandra Strickner von Attac Österreich.