Causa Wolf: Wie der Jet-Deal zur Steueraffäre führte

Hödl saß im Vorstand von Magna Europa und arbeitete – quasi im Nebenjob – für EADS. Die Doppelgleisigkeit war für Magna-Chef Wolf kein Problem. Im U-Ausschuss erklärte er dieses Kuriosum so: „Hödl kam zu mir und meinte, er wolle die Magna in Richtung EADS verlassen. Wenn ich Hödl hätte ziehen lassen, wären uns Aufträge in Millionenhöhe entgangen.“ Für das Identifizieren von Gegengeschäften zwischen Daimler-Chrysler und Magna hat Hödl 6,8 Millionen Euro an Provisionen bekommen, gab er im U-Ausschuss zu. Abgerechnet wurde das über die Briefkastenfirma Vector in London.

Am Gegengeschäft rund um die Entwicklung des E-Smart-Modells sieht man, wie undurchsichtig manche Deals damals waren. Am 6. Juni 2003 wurde der Deal zwischen Smart und Magna über einen Auftragswert von 9,7 Millionen Euro geschlossen. Nun kommt die Crux

an der Sache: Der Gegengeschäftsvertrag zwischen Österreich und EADS wurde erst am 1. Juli 2003 geschlossen. Also einen Monat später. Das ist noch nicht alles. Hödl verrechnete für die Vermittlung eine Provision in Höhe von 761.010 Euro an die Briefkastenfirma Vector.