Causa Wolf: Ex-Finanzminister Schelling nun offiziell Beschuldigter

Die Causa Wolf zieht immer weitere Kreise. Vor zwei Tagen wurde bekannt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zwei neue Beschuldigte in der Steuercausa Siegfried Wolf führt. Sogleich entstand die Spekulation, ob nicht Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling einer der Betroffenen sein könnte.

Nun gibt es im Akt die offizielle Bestätigung, die dem KURIER vorliegt, dass die WKStA wegen Amtsmissbrauchs gegen Ex-Finanzminister Schelling ermittelt.

Dessen ehemaliger Generalsekretär Thomas Schmid soll sich ja für einen mutmaßlich illegalen Steuernachlass für Wolf stark gemacht haben. Laut sichergestellten Chats soll auch Schelling in die Kommunikation eingebunden gewesen sein.

Nachlass für Wolf

Wolf hatte im Ministerium wegen einer Nachzahlung interveniert. Am Tag der sogenannten Schlussbesprechung zwischen den Finanzprüfern und Wolfs Steuerberatern schrieb Schmid an Schelling: "Haben heute Einigung mit Sigi geschafft. 75:25. er zahlt zwischen 7 und 8 Mio Euro nach. Muss noch genau berechnet werden. Er rief mich mehrmals an und wollte auf 6 runter. Das war unmöglich für uns während der laufenden Verhandlungen zu intervenieren. Ich finde bei diesem Deal hat sich unsere Finanzverwaltung bewegt und beide Seiten sollten zufrieden sein."

Bereits vor dem - letztlich nicht zustande gekommenen Deal - dürfte Schelling eingeweiht gewesen sein, was ebenfalls Chats untermauern.