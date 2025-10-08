Opfer in Postenschacher-Causa "sehr enttäuscht, vor allem von der WKStA"

KURIER: Sie haben jahrelang gekämpft – bei der Gleichbehandlungskommission, beim Bundesverwaltungsgericht, mit ihrer Strafanzeige. Jetzt endet das Strafverfahren abrupt mit Diversion. Wie geht es Ihnen damit? Christa Scharf: Ich bin sehr enttäuscht, vor allem von der WKStA. Zu mir als Zeugin haben die Staatsanwälte immer gesagt, sie wollen das durchfechten, weil bei all dieser Postenschacherei endlich einmal ein Urteil her muss. Und jetzt gibt es keine Verhandlung, sie stimmen der Diversion einfach so zu.

Sie sind selbst Juristin, können Sie es nachvollziehen?



Nicht ganz, weil es ja auch um Generalprävention geht. Genau das wäre so ein Fall gewesen, der eine abschreckende Wirkung hätte entfalten können. Mit dem Begriff „Diversion“ können die meisten Nicht-Juristen nichts anfangen. Übrig bleibt, dass man die Sache schnell abhaken wollte.



Was bleibt bei Ihnen übrig?



Ich nehme positiv mit, dass durch das Medienecho das System Postenschacher aufgezeigt wurde. Ich hoffe, dass sich jetzt auch andere Betroffene trauen, sich zu wehren – so wie ich.