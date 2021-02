Causa Novomatic: Blümel würde "alles noch einmal so machen"

"Das müssen Sie Neumann fragen"

Presse-Chefredakteur Rainer Nowak und Redakteurin Anna Thalhammer werfen ein, dass es "hilfreich gewesen" wäre, wenn Blümel auf das "Spendenangebot von Novomatic-Chef Harald Neumann" einfach „Nein, danke“ geantwortet hätte.

Blümel dazu: "Würde ich mir wünschen, dass es so ein Rück-SMS gäbe: Ja. Nur, wenn ich das per Telefon gemacht habe, ist es genauso in Ordnung. Es ist halt nicht in schriftlicher Form erfolgt."Von welcher Spende in dem SMS die Rede sei, wisse er nicht, so der Finanzminister: "Das müssen Sie Herrn Neumann fragen."