Nach Koalitionskrach um Klimabonus: Sachslehner tritt zurück

ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner tritt völlig überraschend zurück. Auslöser ist offenbar der koalitionsinterne Streit über den Klimabonus für Asylwerber.

Sachslehner hatte erst am gestrigen Freitag einen scharfen Ton gegenüber dem Koalitionspartner angeschlagen: Sollten die Grünen beim Nein zur Streichung des Klimabonus für Asylwerber bleiben, sei "für die Volkspartei eine rote Linie überschritten". Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer reagierte schroff und verlangte von der ÖVP ein Bekenntnis zur Koalition.

Die ÖVP-Generalsekretärin hatte zuvor - am Donnerstag in einer Pressekonferenz - die ursprünglich von der wahlkämpfenden Tiroler Volkspartei erhobene Forderung aufgegriffen, das Gesetz zum Klimabonus so schnell wie möglich zu ändern, damit Asylwerber die Leistung nicht mehr erhalten. Vizekanzler Werner Kogler und Umweltministerin Leonore Gewessler (beide Grüne) erteilten diesem Ansinnen umgehend eine Absage. Es sei "richtig" und "sachlich definiert", dass das Gesetz den Klimabonus für alle Menschen vorsieht, die seit mindestens einem halben Jahr ihren Wohnsitz in Österreich haben, erklärte Kogler. Die ÖVP habe diesem Gesetz auf allen Ebenen eindeutig zugestimmt, merkte er an.

Die ÖVP ruderte daraufhin jedoch zurück. Ihr ÖVP-Konterpart Wöginger reagierte umgehend und pfiff Sachslehner zurück. "Die ÖVP war immer pakttreu und wird es auch in diesem Fall sein", beteuerte er in einer knappen schriftlichen Stellungnahme.

Sachslehner blieb jedoch dabei und zieht nun die Konsequenzen daraus. Die ÖVP-Generalsekretärin tritt zurück.