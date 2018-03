Causa Kitzmüller: Was Kickl alles nicht sagen will

Wenn die Antwort auf 25 Fragen gerade mal eine halbe Seite umfasst, ist eigentlich schon alles gesagt.

So geschehen als Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) dieser Tage auf eine parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Sabine Schatz (SPÖ) replizierte.

In der Anfrage ging es unter anderem um ein im Internet kursierendes Foto, aufgenommen bei einem Treffen der „Arbeitsgemeinschaft für demokratische Politik“ (AFP) im Jahre 2006, das unter Neonazi-Verdacht stand. Darauf zu sehen ist Gottfried Küssel , mittlerweile wegen Wiederbetätigung in Haft. Daneben eine blonde Frau mittleren Alters. Die Twitter-Gemeinde glaubte in ihr die nunmehrige dritte Nationalratspräsidentin, Anneliese Kitzmüller (FPÖ) zu erkennen. Zu Unrecht, wie sich später herausstellen sollte.