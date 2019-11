Causa Ibiza: U-Haft gegen drei Verdächtige beantragt

In der Causa Ibiza wurde Donnerstagnachmittag gegen mehrere Verdächtige die U-Haft beantragt. Bei den Personen soll es sich um den Bosnier S., den Serben K. und eine Frau handeln. Über die U-Haft muss ein Richter entscheiden. Er hat dafür 48 Stunden ab Einlieferung in die Justizanstalt und damit bis morgen, Freitagnachmittag, Zeit.

Die Verdächtigen sollen – in unterschiedlichen Rollen – in die Entstehung des Ibiza-Videos involviert gewesen sein. Und sie sollen alle aus dem Umfeld des Detektivs H. stammen, der in dem Video auch zu sehen ist.