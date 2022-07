Vier Ministerien – Inneres, Verteidigung, Gesundheit und das Vizekanzleramt – waren in der türkis-blauen Ära Mitglied bei der AEI, sind 2021 aber nach Unstimmigkeiten zur Finanzgebarung ausgetreten.

Spannend ist: Das Innenministerium und acht andere Ministerien (darunter das Kanzleramt, aber auch grüne Ministerien wie Justiz und Gesundheit) sind stattdessen Mitglied bei Agentur mit ähnlichem Profil: Der AED, der „Agentur für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“.

Während die AEI als FPÖ-nahe gilt, wirkt die AED wie ein ÖVP-Pendant: Präsident ist Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger. Die AED existiert ebenfalls seit 2003 und bezeichnet sich als „Dienstleister des Bundes für die Umsetzung internationaler Reformvorhaben“.

Mehrwert

Im Innenministerium wird erklärt, dass eine Zusammenarbeit mit solchen Agenturen einen Mehrwert für Behörden darstelle. Die Projektabwicklung insbesondere von EU-Projekten sei sehr aufwändig und komplex. Diese Agenturen seien genau darauf spezialisiert.

Dennoch überlegt man nun eine Änderung: Geprüft wird, ob man EU-Projekte künftig eigenständig abwickeln könnte – mit zusätzlichem Personal und unter eigener Struktur, heißt es dort.

Geht es nach dem grünen Abgeordneten David Stögmüller, der die Causa AEI schon länger verfolgt, dann braucht es nun eine umfassende Reform: „Der Skandal der AEI hat klar aufgezeigt, dass die Vergabe derartiger Summen an Steuergeldern nicht weiterhin an Vereine gehen kann, deren Finanzen so intransparent und außerhalb jeglicher parlamentarischer Kontrolle existieren.“