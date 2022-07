Sogenannte Twinning-Projekte, bei denen EU-Staaten Beitrittskandidaten mit Expertise bei Reformen unterstützen, seien Haupteinnahmequelle von Vereinen wie der AEI. Oft sei jedoch nicht klar, wie solche Aufträge vergeben wurden, oder was genau mit dem Geld danach geschieht. Das zeige der Skandal rund um die AEI jetzt auf, sagt Stögmüller.

"Intransparente Finanzen"

Mit dem Mandatsentzug könne die Sache daher nicht erledigt sein, warnt Stögmüller: „Der Auftrag darf jetzt nicht einfach an den nächsten intransparenten, parteibesetzten Verein wandern. Der Skandal der AEI hat klar aufgezeigt, dass die Vergabe derartiger Summen an Steuergeldern nicht weiterhin an Vereine gehen kann, deren Finanzen so intransparent und außerhalb jeglicher parlamentarische Kontrolle existieren.“

Überhaupt zu überdenken sei laut Stögmüller warum derartige Aufträge überhaupt an GmbHs ausgelagert werden müssen, in anderen Mitgliedsstaaten sei das anders geregelt.

ÖVP-nahe Agentur

Es könne zudem nicht sein, dass die Mandatierung und damit die Projekte mit Millionenbeträgen von der AEI zu einer anderen Agentur wandern, die ähnlich intransparent agiere, sagt Stögmüller: Er nennt die AED (Agency for Economic Development and Cooperation", die als ÖVP-nahe gilt und deren Präsident Ex-VP-Vizekanzler Michael Spindelegger ist. "Die AED war auch bereits mehrfach im ÖVP-Untersuchungsausschuss Thema", so Stögmüller.

"Ein einfaches Weitertun wie bisher wird nicht reichen. Es bedarf einer umfassenden Reform und Neuaufstellung des Twinning-Systems, mit finanzieller Transparenz", sagt der Grüne.