Caritas fordert bessere Inklusion von behinderten Menschen

Um dies zu unterstreichen, gingen bei der Pressekonferenz sechs Menschen mit Behinderung als Interessensvertreter verschiedener Caritas-Einrichtungen an die Öffentlichkeit. Sie hatten sich zuvor mit der UN-Behindertenrechtskonvention auseinandergesetzt und daraus Forderungen abgeleitet.

Robert Kapolani, der selbst eine Sonderschule besucht hatte, forderte etwa, dass es nur noch inklusive Schulen geben sollte, in denen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden. Dadurch würden Kinder bereits früh lernen, "Barrieren im Kopf abzubauen", stimmte Landau zu. Die Bundesregierung plant laut Regierungsprogramm allerdings den Ausbau von Sonderschulen.

Schulungen für Menschen ohne Behinderung

Schulungen sollte es auch für Menschen ohne Behinderung geben, wenn es nach den Behindertenvertretern geht. So sollten etwa Busfahrer für den Umgang mit Menschen mit Behinderung geschult werden. Der Interessensvertreter in der Region Weinviertel, Franz Renner, berichtete von Menschen, die Angst vorm Einsteigen hätten, weil die Türen zu schnell zugingen. Die Interessensvertreterin in der Region Niederösterreich Süd, Iris Grasel, erklärte, sie sei im Krankenhaus wegen ihrer Behinderung schlecht behandelt worden. Daher solle es verpflichtende Schulungen für Ärzte geben. Diese müssten Menschen mit Behinderung ihre Behandlung auch besser erklären können.

Ein weiteres Thema war die noch fehlende Barrierefreiheit an vielen Orten. Die größten Barrieren seien aber "meist in unseren Köpfen", erklärte Landau. Die Behindertenvertreter wünschen sich daher eine solidarische Gesellschaft: "Am liebsten wäre uns, dass wir das Wort Behinderung gar nicht mehr sagen müssen, weil dann findet Inklusion statt", so Robert Kapolani.