BZÖ-Schlüsselfigur vor U-Ausschuss

Der Eindruck, Wittauer selbst und nicht die Telekom würde den BZÖ-Wahlkampf sponsern, würde zumindest zu dem passen, was politische Weggefährten, ehemalige Kontrahenten und Parteifreunde, über ihn erzählen: Selbstbewusst sei er aufgetreten, bodenständig, „ein Bauer aus Tirol halt“.

Passionierter Jäger soll er sein, und gute Kontakte zu ÖVP und Bauernbund unterhalten (haben). „Er hat eigentlich nicht zu den Wörthersee-Sunnyboys der Haider-Partie gepasst“, sagt ein Oranger. „Mit seinem Vermögen hat er aber nie hinterm Berg gehalten.“ Wittauer, so heißt es, habe in einen Hof mit riesigen Grundstücksflächen eingeheiratet. Mit lukrativen Immobilien-Deals habe er viel Geld verdient und dieses in den Aufbau eines modernen Bio-Bauernhofs gesteckt.