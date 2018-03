BVT: "U-Ausschuss wäre schwierig, aber nicht umsonst"

Untersucht könnten vor allem fragwürdige politische Prozesse in der Affäre und die Rolle von Innenminister Herbert Kickl, sagen Experten. Etwa: Wie kam es zur Hausdurchsuchung beim Verfassungsschutz? Warum kam die Cobra dabei nicht zum Einsatz? Letztlich könnte so auch das medial kolportierte Motiv der Aktion, nämlich eine politische "Umfärbung" des Geheimdienstes, ins Zentrum gerückt werden. "Es ist davon auszugehen, dass auch der Innenminister geladen wird", so Verfassungsexperte Bernd-Christian Funk. Im KURIER erklärte auch Justizminister Josef Moser bereits, dass er "natürlich zur Transparenz beitragen" werde, so man ihn lädt. Nicht zuletzt, so Zögernitz, kann auch die rechtliche Struktur hinterfragt werden: "Vielleicht kommt man ja zu dem Schluss, dass bei politisch weitreichenden Fällen künftig nicht ein Journalrichter alleine entscheidet, ob es derlei Aktionen geben darf."