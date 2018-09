BVT-U-Ausschuss: Sobotka steht als Zeuge zur Verfügung

"Es sollte im Untersuchungsausschuss nicht so sein, dass nur 10 Prozent an der Oberfläche sind, sondern umgekehrt, es sollte alles an die Oberfläche kommen. Es geht auf der anderen Seite um den Schutz der Person, wenn es um ein spezielles Schutzbedürfnis geht oder um einen Inhalt, der staatspolitisch von derartiger Tragweite ist, dass es eben keine Veröffentlichung geben soll", so Sobotka.

Und was seine mögliche Zeugenaussage betrifft, sagt Sobotka: "Das was ich weiß, das werde ich mit Sicherheit sagen."