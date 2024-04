Spionage-Affäre: BVT-Image international wieder beschädigt

In der Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten müsse man "permanent beweisen, dass man vertrauenswürdig ist" und auch selbst etwas zu bieten habe, erklärte Beer. "Andere Dienste erwarten sich auch aktive Tätigkeit, und da hat Österreich nicht so viel zu offerieren, fürchte ich", sagte der Gründer des auf Geheimdienste spezialisierten Forschungszentrums ACIPSS.

Anders sieht das Beers Kollege Thomas Riegler, der von "schrittweisen Veränderungen" spricht. Vor allem in puncto Informationssicherheit habe es Verbesserungen gegeben, die Sicherheitsstandards seien höher, Mitarbeiter sensibilisiert, betonte er im APA-Interview.

Partnerdienste von Ott nicht überrascht

Deshalb rechnete der Geheimdienstexperte auch nicht damit, dass das Vertrauen befreundeter Nachrichtendienste in Österreich "gleich wieder auf der Kippe steht, vor allem, weil es um Informationen geht, die zumindest intern teils wohl schon bekannt waren und die jetzt erst an die breite Öffentlichkeit gelangt sind", erklärte Riegler. Ott sei "schon länger aufgefallen, der war kein unbeschriebenes Blatt, auch bei den Partnern nicht", so Riegler mit Blick auf eine erstmalige Warnung im Jahr 2017 durch die CIA.