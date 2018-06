BVT-Skandal: FPÖ will Opposition und Medien untersuchen

"Wenn Untersuchungsunterlagen der Staatsanwaltschaft in dieser Angelegenheit, geheime Protokolle und Skripte und Ermittlungsverfahren an die Öffentlichkeit dringen, an Parteien und Medien gesendet werden, dann ist das der eigentliche Skandal", so ließ Hafenecker erkennen, wo für ihn das größte Problem liege.

Diese Ereignisse gehörten "strafrechtlich untersucht", denn sie gefährde "Personen des Geheimdienstes". Dabei will er insbesondere auch Opposition und Medien unter die Lupe nehmen: "Der fragwürdige Umgang mit sensiblen Daten ist mit einer 360°-Untersuchung aufzuklären, auch der der populistisch agierenden Opposition samt dazugehöriger Medien."