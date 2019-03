Angebliche Prügelaffäre um FPÖ-Mann wird Thema im BVT-Ausschuss

Anwalt von FP-Politiker spricht von "Schmutzkampagne"

Manfred Ainedter, Anwalt des FPÖ-Politikers, sagte, dass sein Mandant Angst hatte, bei einer Thailandreise in Gefahr zu geraten. Die angebliche Geliebte habe ihm gedroht, dass dort "sein Leben in Gefahr" sei, weil sie "Beziehungen in höchste Kreise" habe. Das Ganze sei "eine politische Schmutzkampagne" gewesen, die angebliche Verflossene vom politischen Gegner beraten worden, so Ainedter. Die von P. mitverfasste Stellungnahme sei jedenfalls nie verwendet worden.

Im Herbst 2017 verzichtete der betroffene FPÖ-Politiker aus gesundheitlichen Gründen auf die Annahme seines Nationalratsmandats.

Wie geht es weiter im U-Ausschuss?

Derzeit beschäftigt sich der U-Ausschuss allerdings mit einem ganz anderen Themenkomplex. Es geht um den umstrittenen Tierschützer-Prozess und den Vorwurf politischer Intervention. Am Dienstag, 19.3., sind drei von den Regierungsparteien geladene Auskunftspersonen zu Gast. Ein früherer Kampagnenleiter der Tierschutzorganisation Vier Pfoten, der Landwirt und ÖVP-Gemeinderat Michael Artner und die ehemalige Pressesprecherin der Modekette Kleider Bauer, die sich im Jahr 2007 von Pelzgegnern bedroht fühlte.

Highlight ist am Mittwoch, 20.3. der Besuch des Tiroler Landeshauptmannes Günther Platter ( ÖVP), der zu jener Zeit Innenminister war. Zudem kommt zum wiederholten Mal Extremismusreferatsleiterin Sibylle G. und ein EDV-Experte der damaligen "SOKO Bekleidung", die gegen die Tierrechtsaktivisten ermittelte.

Ganz abgeschlossen ist auch die Affäre, die direkt das BVT betrifft, noch nicht. Auch zu dieser Causa sind noch einige Auskunftspersonen vorgesehen. Dazu will sich ja vor allem die Opposition in angebliche schwarze Netzwerke vertiefen, wo dann wieder reichlich Prominenz im Ausschuss zu erwarten ist. Unter Umständen auch Werner Amon,