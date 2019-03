Buwog : "Traumüller spielte wichtige Rolle bei Privatisierung"

Am heutigen 84. Tag im Grasser-Korruptionsprozess im Wiener Straflandesgericht ist heute der ehemalige Chef der Staatsholding ÖIAG, Rainer Wieltsch, geladen. Er leitete damals die Vergabekommission bei der Privatisierung des Bundeswohnungen. Er wurde in diese Funktion von Grasser berufen, sagte Wieltsch im Zeugenstand. Aber auch in der Causa Telekom, die mitverhandelt wird, spielt Weiltsch eine Rolle. Da er im Aufsichtsrat der Telekomm saß, wird er auch zum Vorwurf der Parteienfinanzierung durch die Telekom aussagen müssen.

Privatisierungserfahrung

Grasser habe ihn bei der Vergabe der Buwog wohl zum Kommissionsvorsitzenden gemacht, weil er bereits Privatisierungserfahrung gehabt habe, etwa bei der voestalpine, sagte Wieltsch. Das Volumen der Bundeswohnungsprivatisierung mit gesamt 2,6 Milliarden Euro sei für ihn nichts Außergewöhnliches gewesen. Vom Februar bis Juni 2004 tagte die Kommission damals unter Vorsitz von Wieltsch mehrere Male. Die Kommission hatte eine Geschäftsordnung und festgelegte Mitglieder. Ein wichtiges Mitglied sei Heinrich Traumüller gewesen, der im Finanzministerium bei der Privatisierung eine große Rolle gespielt habe.

Wieltsch ist heute, Mittwoch, der einzige Zeuge. Die Befragung des für den Nachmittag geladenen zweiten Zeugen, der frühere ÖIAG-Vorstandssprecher Peter Michaelis, wurde auf den 4. April verschoben.