Buwog-Prozess: Terminal Tower wieder im Fokus

Seit Beginn der Hauptverhandlung im Dezember 2017 haben sich die Reihen im Großen Schwurgerichtssaal am Wiener Straflandesgericht zunehmend geleert. Das lag nicht nur an den zuletzt recht winterlichen Temperaturen im Saal, sondern daran, dass die Prozessbeobachter vor allem an einem interessiert sind: der Befragung von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Und darauf dürfte man noch einige Zeit warten müssen. Die bisherige Prozessführung durch Richterin Marion Hohenecker lässt vermuten, dass Grasser als Erstangeklagter erst zum Schluss an der Reihe sein wird, nachdem bereits alles anderen Angeklagten ausgesagt haben.

Nach der Osterpause geht es am heutigen Mittwoch also zunächst wieder um die Causa Terminal Tower. Dabei wird die Einvernahme des Angeklagten L. fortgesetzt, einem ehemaligen Manager der RLB OÖ-Tochter Real Treuhand. Laut Anklage sollen bei der Einmietung der Finanzbehörden in das Linzer Hochhaus Schmiergelder, unter anderem an Hochegger, Meischberger und eben Grasser, geflossen sein.

Die RLB OÖ bildete über die Real Treuhand und der Raiffeisen Leasing sowie dem Baukonzern Porr ein Konsortium für den Bau des Towers. Der Angeklagte L. soll die Zahlung des Schmiergelds an die "Astropolis", eine zypriotische Briefkastenfirma des Lobbyisten Peter Hochegger, freigegeben haben. Im Zuge seiner bisherigen Befragung hatte L. aber immer wieder erklärt, er habe das nur auf Anweisung des ehemaligen RLB-OÖ-Generaldirektors, Ludwig Scharinger, getan. Scharinger selbst ist gesundheitsbedingt verhandlungsunfähig.

Hinweis: Weil unseres Erachtens kein überwiegendes öffentliches Interesse an der Namensnennung von Angeklagten in der Causa Terminal Tower besteht, wird darauf verzichtet. Für alle erwähnten Personen gilt die Unschuldsvermutung.