Buwog-Prozess: Von Huawei und dem SV Sierning

Richterin Hohenecker fragte auch zu einem Auftrag der Telekom an den chinesischen Technologieausrüster Huawei. Der angeklagte damalige Telekom-Vorstand Fischer hatte sich in einem E-Mail dafür ausgesprochen und entsprechende Anweisungen gegeben. Hochegger wiederum bekam von Huawei Prozente für ihre Aufträge von der Telekom. "War es eine pflichtwidrige unsachliche Entscheidung von Fischer?" wollte die Richterin wissen. Huawei sei aus kaufmännischer Sicht der Bestbieter gewesen, aber bei einem technischen Projekt zähle nicht nur der Preis, sondern auch Qualitätsmerkmale und Erfahrungswerte, so der Zeuge, denn es gehe um das Netz der Telekom.

Hochegger hatte im Prozess im Dezember 2018 ausgesagt, er habe an Fischer und an den als Kronzeugen agierenden Schieszler Geld gezahlt, weil er sich "erkenntlich zeigen" wollte, dass die chinesische Huawei einen Telekom-Auftrag zu Netzwerkausrüstung erhalten hatte. Daher habe er an Fischer 173.900 Euro auf dessen Konto in Liechtenstein überwiesen. Schieszler habe rund die Hälfte in bar in einem Kuvert bekommen.

Ein Sponsoring des Fußballvereins SV Sierning, Fußballverein im Heimatort des damaligen ÖVP-Klubobmanns Wilhelm Molterer, war Gegenstand eines Mail-Wechsels zwischen einer Telekom-Mitarbeiterin und dem nunmehr angeklagten Michael F. Die Telekom sponserte über den Weg der Valora die Kicker mit rund 62.000 Euro. Michael F. wurde der Mail-Wechsel vorgehalten, in dem sich die Mitarbeiterin bei F. beschwert: "Wie kommst du dazu, einen Mitarbeiter von mir zu fragen, dass er bei SV Sierning anrufen soll, damit irgendwelche Belegexemplare o. ä. nachgedruckt werden?!" heißt es in dem E-Mail mit dem Betreff: "Stopp diese Vorgangsweise". Der Angeklagte F., ehemals ÖVP-Organisationsreferent und bei der Telekom damals für Public Affairs zuständig, stellte dies heute als Missverständnis dar. Er habe nicht darum gebeten, etwas Neues zu drucken, sondern Belege von damals noch einmal auszudrucken. Für ihn sei es dabei nicht um etwas Heikles gegangen, sondern um ein ganz normales Alltagsgeschäft im Sponsoring.

Auch Meischberger war heute Vormittag kurz Thema. Meischberger hatte an die Valora AG von März 2004 bis Oktober 2008 Rechnungen gelegt für Beratungstätigkeit für die Telekom und eine Monatspauschale erhalten. Der Zeuge Christopher S. erläuterte, dass man bei der Valora Leistungsnachweise von Meischberger gesucht und keine gefunden habe. Meischberger bzw. seine Firmen seien bei der Hochegger.com aufgetaucht, das war Hocheggers Gesellschaft, mit der er Aufträge für die Telekom erfüllte. Es habe einige relativ geringe Aufträge an Meischbergers ZehnVierzig und die Seitenblicke-Gesellschaft gegeben, die Meischberger fachgerecht erfüllt habe. Meischberger sei dort auch in ein oder zwei E-Mails zum Thema Glücksspiel aufgetaucht. Ob Meischberger Rudolf Fischer beraten habe, dazu habe er keine Wahrnehmungen, so der Zeuge.