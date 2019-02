Buwog-Prozess: Grassers Kabinettsmitarbeiter sagt als Zeuge aus

Der Monster-Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere dauert und dauert. Wie lange noch - das kann niemand ganz genau sagen. Aber: Am heutigen 75. Prozesstag sind erstmals Zeugen am Wort. Stolze 160 wurden vorerst beantragt, weitere könnten dazu kommen.

Den Reigen eröffnen heute zwei Mitarbeiter aus Grassers Kabinett, am Mittwoch folgen dann eine ehemalige Assistentin und ein früherer Kabinettschef. Für Donnerstag ist dann eine stellvertretende Sektionsleiterin und ein weiterer Kabinettsmitarbeiter geladen. Der vorerst prominenteste Zeuge ist am 26. Februar der ehemalige Finanz-Staatssekretär Alfred Finz ( ÖVP).

Zu Lasten der Republik?

Erörtert werden die Privatisierung der Buwog und die Einmietung der Finanzbehörden in den Linzer Terminal Tower. Zuletzt, Ende Jänner, ging es um die Delogierung des zweitangeklagten Walter Meischberger aus dessen Villa, in dessen Zuge es laut Anklage zu einem Prozessbetrug kam - was Meischberger bestreitet.

Selbst nach einer Urteilsfindung könnte die Causa Buwog aber noch nicht abgeschlossen sein. Wird Grasser schuldig gesprochen, droht der Republik eine Schadenersatzklage in dreifacher Millionenhöhe durch die CA Immo. Weil Grasser als Finanzminister ein Amtsträger der Republik war, haftet Österreich für ihn.