Vom Polit-Star zum Häftling: Der tiefe Fall des Karl-Heinz Grasser

Der frühere "Jet-Set"-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und ehemals Liebling der High Society ist in der Buwog-Causa - einem außergewöhnlichen Korruptionsfall in der unrühmlichen Skandalgeschichte Österreichs - zu vier Jahren Haft wegen Untreue und Geschenkannahme verurteilt.

"Zu jung, zu schön, zu erfolgreich". Es sind Zitate wie diese, die in das kollektive Bewusstsein eingehen und in diesem Fall wohl für immer untrennbar mit Ex-Minister (FPÖ) Karl-Heinz Grasser verbunden werden.

Der Oberste Gerichtshof hat am 25. März im Berufungsprozess das Urteil gegen unter anderem Grasser, Walter Meischberger, Lobbyist Peter Hochegger bestätigt - aufgrund der "exorbitanten Verfahrensdauer" wurden die Strafen aber reduziert: Grasser ist zu vier statt acht Jahren verurteilt, Meischberger muss dreieinhalb Jahre ins Gefängnis, Hochegger bekommt drei Jahre. Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics erhält 12 Monate.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft warf Grasser über ein Jahrzehnt nach dessen Amtszeit Bestechlichkeit vor. Der Minister soll Schmiergeld in Millionenhöhe gefordert und genommen haben. Grasser selber weist bis heute alle Vorwürfe zurück, er habe immer korrekt gehandelt und nur das Interesse der Republik im Auge gehabt. Seit 12. Dezember 2017 lief der Korruptionsprozess gegen den mittlerweile 56-Jährigen Ex-Politiker und 14 weitere Angeklagte (einer ist verstorben).

Wer aber ist der Hauptangeklagte in der Causa um die Privatisierung der Bundeswohnungen (BUWOG)? Wer ist der vormals schillernde Ex-Finanzminister, gegen den 16 Jahre ermittelt und seit 2017 prozessiert wurde? Und was wurde ihm vorgeworfen?

Der Kärntner Grasser stieg Ende der 1990er im Fahrwasser von Rechtspopulist Jörg Haider politisch auf. Er war aber von Anfang an nicht nur auf dem politischen Parkett umtriebig. Als Meister der Selbstinszenierung, mit eigener Website zu seiner Person und mit selbst erwähltem Kürzel "KHG" war er auch Teil der High Society. Perfekt wurde seine Mitgliedschaft in der österreichischen Seiten-Blicke-Gesellschaft durch seine Ehe mit der Swarovski-Kristallerbin Fiona Swarovski 2005.

Karl Heinz Grasser am 25.3.2025

Ex-Telekom Vorstand Rudolf Fischer, Angeklagter Peter Hochegger, Angeklagter Walter Meischberger, Anwalt Manfred Ainedter, Angeklagter Karl Heinz Grasser am Mittwoch 09. September 2020

Causa Buwog 2010: Grasser vor Gericht in Wien

Bröckelnder Schein und erste Vorwürfe

Während Grasser in den ersten Jahren der seit dem Jahr 2009 laufenden Ermittlungen noch häufiger öffentlich Stellung nahm, hat er sich in den letzten Jahren medial sehr rar gemacht. Neben einigen Society-Auftritten prägten seine vor allem Vorwürfe gegen die Justiz und Medien das Bild.

Grasser soll laut Anklage über Peter Hochegger und Walter Meischberger als Mittelsmänner bei der Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 eine Millionenprovision lukriert haben - als Gegenleistung dafür sollen geheime Informationen an die dadurch siegreichen Bieter geflossen sein. Auch für die Einmietung der Finanzbehörde in das Linzer Bürohaus "Terminal Tower" soll er erst nach der Zusicherung einer Bestechungszahlung Grünes Licht gegeben haben. Der "gemeinsame Tatplan" mit seinen Vertrauten Meischberger, Hochegger und Ernst Plech soll die Bereicherung durch Korruptionsgeschäfte während Grassers Ministerzeit gewesen sein, so die Anklage.