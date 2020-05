Buwog: Justiz will noch 2014 über Anklage entscheiden

APA/ROLAND SCHLAGERAPA2600953-2 - 15072010 - WIEN - ÖSTERREICH: ZU APA-TEXT WI - Michael Ramprecht am Donnerstag, 15. Juli 2010, im Rahmen des Medienrechtsverfahrens Grasser vs Ramprecht am Straflandesgericht in Wien. APA-FOTO: ROLAND SCHLAGER