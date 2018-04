BUWOG: Grasser-Spezi bleibt wichtige Antworten schuldig

Jetzt jubelt er tatsächlich! Seit drei Tagen sitzt Walter Meischberger im Zeugenstand. Er ist Zweitangeklagter in der BUWOG-Affäre, kein Honiglecken. Doch jetzt platzt es aus ihm heraus. „Sie haben ein Rätsel gelöst!“

Er lobt die Richterin. Wischt sich den nicht vorhandenen Schweiß von der Stirn, sieht zu den Schöffen und sagt: „Was für eine Erleichterung! Zu vier Millionen Prozent ist das meine Unterschrift. Von mir aus können wir’s jetzt lassen!“

Richterin Marion Hohenecker ließ es nicht. Und um zu verstehen, was Meischberger so ostentativ freute, muss man wissen, dass es seit Stunden um diese Frage ging. Wem gehört welches Liechtensteiner Nummernkonto?

Gerade hat die Richterin ihm einen Zettel für eine Konto-Eröffnung gezeigt. Und der 58-Jährige jubelt, weil er auf dieses Blatt den Namen „Karin“ geschrieben hat. Er selbst muss also das Konto eröffnet haben, und warum das für ihn so wichtig ist, wird später zu erklären sein.

Zunächst muss man fragen: Hat er seine Auftritte genutzt, um Klarheit zu schaffen? Ist es ihm gelungen zu zeigen, dass die Anklage ins Leere läuft? Dass es eben nicht so war, dass er mit Hilfe von Grasser die Privatisierung der staatlichen BUWOG-Wohnungen manipuliert hat?

Wer Meischberger an den drei Tagen seiner Einvernahme beobachtet, sieht einen eloquenten, durchaus sympathischen, aber zunehmend mit dem Überblick kämpfenden Angeklagten. Ob „Karin“, „Natalie“ oder „400.815“: Meischberger vermag nicht durchgehend schlüssig zu erklären, wofür er all die Nummernkonten in Liechtenstein benötigt hat.

Das ist insofern wichtig, als die Anklage im Kern folgenden Vorwurf erhebt: Die bei der BUWOG-Privatisierung bezahlte Provision wurde in Tranchen auf drei Konten ausbezahlt: „Natalie“, „Karin“ und „400.815“. Und laut Anklage ist die Verteilung klar: „Natalie“ gehört Meischberger, „Karin“ ist der Anteil von Immobilienmann Ernst Karl Plech und das Nummernkonto „400.815“ gehört formal zwar Meischberger – ist in Wahrheit aber treuhänderisch für Karl-Heinz Grasser.