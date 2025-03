Buwog-Deal: Was ist mit dem Geld passiert?

Karl-Heinz Grasser, Ex-PR-Berater Walter Meischberger und fünf weitere Personen sind nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofes (OGH) am Dienstag in weiten Teilen rechtskräftig schuldig gesprochen worden. In den nächsten Wochen werden einige von ihnen nicht nur einen Brief mit der Aufforderung zum Haftantritt bekommen, sondern auch einen Brief von der Finanzprokuratur.

Die fordert nämlich für die Republik jenes Geld zurück, das vier Verurteilte (in unterschiedlichen Anteilen) beim Verkauf der Buwog-Wohnungen und der Einmietung des Finanzamts in den Linzer Terminal Tower in die eigene Tasche gesteckt haben.