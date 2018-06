Busek sieht angebliche neue Balkanroute als Angstmacherei

Kritik an aktueller ÖVP

Die jüngste Kritik an der heutigen Wertehaltung der ÖVP vonseiten namhafter Konservativer wie dem tschechischen Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg teilt Busek: Die ehemalige christlich-soziale Grundhaltung sei der ÖVP entschwunden Seine Partei habe dadurch Substanz verloren.

"Daher versucht sie sozusagen in andere Substanzen hineinzugehen. Das ist ein bisschen ein Nach-rechts-Rutschen. Dann die Nähe zur FPÖ, in das Prohibitive: Man muss etwas verbieten. Die positive Seite ist hier mit Sicherheit schwächer geworden. Man muss überhaupt dazu sagen, dass die traditionellen politischen Parteien in Österreich ihre ideelle Substanz verlieren. Die SPÖ hat das Pech, dass viele Dinge, die die Sozialdemokratie wollte, in Wirklichkeit geschehen und daher konsumiert sind. Daher gibt's auch keine Substanz."