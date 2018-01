"Ehre, Freiheit, Vaterland": Was für die einen Wahlspruch ist, ist für die anderen Kampfansage: Am Freitag prallen diese Welten beim Akademikerball aufeinander.

Doch wer sind die Menschen, die sich in der Hofburg treffen? Was zeichnet schlagende Verbindungen wie die Vandalia aus, der Vizekanzler Heinz-Christian Strache oder Johann Gudenus angehören? Wie politisch sind Olympia, Albia und Co und was bewegt junge Menschen heute einer Burschen- oder Mädelschaft beizutreten? Der KURIER sprach auf der "Bude" mit Mitgliedern und Kritikern.

Wo Blut Aufnahmekriterium ist

Ob er nochmals eintreten würde, nein, das würde Günter Cerwinka nicht mit Gewissheit sagen. „Ich bin mit einer gewissen Naivität Burschenschafter geworden“, sagt er. 1959 war er als junger Geschichtestudent in die Allemannia Graz eingetreten. Was ihn angezogen hat? „Die Aura des Romantisch-Geheimnisvollen einer Studentenverbindung.“

Mittlerweile ist Cerwinka emeritierter Professor und sein Blick auf Burschenschaften hat sich stark verändert. Fragt man ihn, einen „Alten Herrn“ in der Allemannia, was ihn stört an den Burschenschaften, so ist die Liste lang: Da ist der Umstand, dass der Staat gering geschätzt, das „Volk“ hingegen überhöht wird, sagt er. Da ist die „Germanomanie“ der österreichischen Burschenschafter, also die Devise, dass man sich „deutscher als die Deutschen“ fühle. Und da ist die Sache mit der Abstammung: Dass „Blut“, wie es unter Burschen und Mädeln heißt, das Aufnahmekriterium ist, lässt ihn kopfschütteln: Wer nicht deutschstämmig ist, hat nämlich noch immer bei vielen Burschenschaften keinen Zutritt – im größten und ältesten Dachverband der Männerbünde Österreichs und Deutschlands, der Deutschen Burschenschaft, wurde deshalb vor einigen Jahren über die Einführung eines „Ariernachweises“ diskutiert.

Foto: /Grafik,APA

Schwer wiegt für Cerwinka auch, dass es „keine klare Abgrenzung zu Bewegungen wie den Identitären, PEGIDA oder Ähnlichem gibt“, sagt er. Die Nähe zu rechtsradikalen oder -extremen Gruppen wird oft mit dem Recht auf Meinungsfreiheit legitimiert – ebenso wie „eine revisionistische Geschichts-auffassung“, also Zweifel an Forschungsergebnissen über Kriegsschuld oder den Holocaust, die durchaus in einigen Burschenschaften anzutreffen sind.

Freilich: Nicht in allen Burschenschaften ist das so. „Die Kritik ist keine pauschale“, sagt der Historiker; „ein beträchtlicher Teil denkt ähnlich wie ich.“ In seinem Bund seien es vor allem die Älteren, die eine eher liberale Haltung hätten; allein, die Jüngeren „treten forscher und schärfer auf.“ Kritische Debatten darüber gebe es noch zu wenige, sagt er. Er habe vielmehr den Eindruck, „dass die Burschenschaften den Einfluss, den sie an den Universitäten verloren haben, neuerdings als Führungsreservoir einer politischen Partei wettmachen wollen“, so Cerwinka.

Interne Reformen seien nötig, denn die seien sinnvoller als mediale und „oft undifferenzierte Zurechtweisungen von außen“, wie Cerwinka sagt. Bleibt für ihn zu hoffen, dass die Vorstöße auch andere zur Kritik anregen. Und wenn nicht? „Den allfälligen Vorwurf der Nestbeschmutzung halte ich aus“, sagt er.