Wiener Hotel sagt Burschenschafter-Fest mit umstrittenem AfD-Mann ab

Die Geschäftsführung betont auf Instagram: „Arcotel Hotels distanziert sich klar und entschieden von Rechtsextremismus. Nach eingehender Prüfung der nicht ganz transparent erfolgten Buchungsanfrage haben wir die Veranstaltung selbstverständlich abgesagt. Jetzt und in Zukunft werden Veranstaltungen mit Verdacht auf rechtsextremistische Prägung in keinem der 11 Arcotel Hotels in Deutschland und Österreich Zutritt finden.“ Das Posting ist die Antwort auf eine Aktivisten-Gruppe die via Instagram den Hotelbetreiber mit der Causa konfrontiert hatte.