Burgenlandwahl: Ein Triumph, der die SPÖ verändern könnte

Unter normalen Umständen und mit etwas Geschick hätte man den Triumph zu einer Trendwende für die SPÖ erklären können, frei nach dem Motto: Ab jetzt geht’s wieder aufwärts.

Doch die Lage in der Sozialdemokratie ist alles andere als normal, sie ist sehr speziell zur Zeit. Und so bringt Doskozils Triumph die Bundespartei in eine durchaus fordernde Lage.

Der Grund liegt auf der Hand: Hans Peter Doskozil bleibt vor wie nach seinem Wahlsieg einer der schärfsten Kritiker der Löwelstraße. Und sein Fabel-Ergebnis, mit dem er gut 20 Prozent über dem burgenländischen SPÖ-Ergebnis bei der Nationalratswahl zu liegen kam, stärkt den 49-Jährigen in einem solchen Ausmaß, dass in den nächsten Tagen in der SPÖ wohl wieder die Debatte losgehen wird, ob der Kurs der Bundespartei stimmt.

„Natürlich befeuert ein derartiges Ergebnis die Diskussion über Inhalte und Kurs auf Bundesebene“, sagt ein Stratege in der Wiener SPÖ zum KURIER.