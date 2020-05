Sieben Parteien und fünf Antworten

Welche Antworten geben die Parteien auf die drängendsten Fragen der mehr als 250.000 Wähler? Um einen direkten Vergleich zu ermöglichen, bietet der KURIER auf dieser Seite in kompakter Form die Ansagen der sieben wahlwerbenden Parteien zu den fünf wichtigsten Themen im Landtagswahlkampf. Was SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, LBL, Neos und CPÖ zu Arbeit, Bildung, Gesundheit, Verkehr und Sicherheit zu sagen haben, soll die Qual der Wahl an den beiden Wahltagen am 22. und 31. Mai etwas erleichtern. Wer sich zu dem einen oder anderen Thema vertiefend informieren will, kann in den meist mehrere Dutzend Seiten starken Wahlprogrammen der einzelnen Parteien nachlesen.